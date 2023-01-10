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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مصري عالمي.. أحمد شوبير يتغزل في احترافية النني

النني
النني

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء محمد النني المحترف المصري ضمن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي بعد الفوز علي أوكسفورد يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمعهما في الدور الثالث.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي من فترة كان تبديل في الدقيقة الاخيرة من المباراة الرجل ولا اعتراض ولا عمل مشكلة ولا اي حاجة .. النهاردة بيشارك بيحرز هدف ولا أروع مع أرسنال في كأس انجلترا محمد النني نجم مصري عالمي ودرس في الاحترافية دايما.


أرسنال تقدم بهدف أول عن طريق محمد النني الدقيقة 63 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها فابيو فيريرا من الجهة اليسرى، ليهدي فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 70 سجل إيدي نيكيتاه الهدف الثاني لأرسنال، أعقبه بهدف ثالث في الدقيقة 76 مؤكدًا انتصار فريقه.

وبذلك ضرب فريق أرسنال موعدًا مع مانشستر سيتي في الدور الرابع للبطولة.

تشكيل أرسنال


وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: تومياسو - روب هولدينج - جابرييل - كيران تيرني

خط الوسط: محمد النني - سامبا لوكونجا - فييرا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

أرسنال محمد النني فريق أرسنال احمد شوبير

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