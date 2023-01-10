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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعة وفاة صلاح السعدني .. تعرف على سبب منعه من التمثيل ومحطات حياته

صلاح السعدني
صلاح السعدني

انتشرت شائعة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني ؛ والتي نفاها نجله أحمد السعدني منذ قليل .

ومع انتشار الشائعة تصدر الفنان صلاح السعدني تريند جوجل .

 

ونرصد في السطور السابقة أبرز محطاته:

اسمه هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، تأثر كثيرا بشقيقه الكاتب الكبير محمود السعدني، حيث ساهم بشكل قوي في تشكيل وعيه الثقافي.

التحق بكلية الزراعة، وبين أسوار الجامعة نشأت بينه وعادل إمام صداقة قوية، وجمع بينهما حلم التمثيل وحب الأضواء، وبرزت موهبتهما سويا على خشبة مسرح الجامعة.

كما عشق صلاح السعدني المسرح، لكنه تألق في دراما التلفزيون، وكانت بدايته من خلال مسلسل يحمل عنوان "لا تطفىء الشمس" تلاه مسلسل " الضحية" إنتاج عام 1964.

صلاح السعدني واعماله:


كما قدم صلاح السعدني على خشبة المسرح 5 عروض فقط، هي "الناصر صلاح الدين، زهرة الصبار، الملك هو الملك، باللو باللو، ثورة الموتى"
وتألق على شاشة السينما بمجموعة متميزة من الأفلام أهمها "أغنية على الممر، ليل وخونة، ملف في الآداب، قضية عم أحمد، درب الرهبة".

مسلسلات صلاح السعدني:


قام صلاح السعدني ببطولة 31 مسلسلا، وكلها تعد بصمات خالدة في تاريخ الدراما منها "ليالي الحلمية، أرابيسك، للثروة حسابات أخرى، الناس في كفر عسكر، الباطنية، القاصرات.


كما تعد شخصية العمدة "سليمان غانم" أكثر الشخصيات تأثيرا في مسيرته الفنية الطويلة، والتي قدمها في 5 أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية" للمؤلف أسامة أنور عكاشة.


صلاح السعدني..ومنعه من التمثيل:


في بدايات السبعينات وقع مثقفي مصر ونخبتها في ذلك الوقت بيان رفضهما لحالة اللا سلم واللا حرب التي كانت تعيش فيها مصر قبل حرب 1973، ليكون قرار الرئيس محمد أنور السادات بنقل كل من وقعوا على البيان إلى وزارة الاستعلامات، ومنهم أسماء كبيرة مثل الكتاب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، والفنان صلاح السعدني، بجانب مواقف شقيقه الكاتب محمود السعدني التي كانت معاكسة للمزاج العام في ذلك الوقت ليبتعد صلاح عن التمثيل إجباريًا.
صلاح السعدني وعودته للتمثيل:
عاد صلاح للتمثيل بشكل طبيعي في نهاية السبعينات وقدم العديد من الأعمال السينمائية في أدوار صديق البطل خفيف الظل، ويأتي عقد الثمانينات ويشهد إنطلاقته الحقيقة في السينما في أدوار هامة في أفلام مثل الغول زمن حاتم زهران، وملف في الأداب. ويقدم بعدها أفلاماً هامة مثل ليه يا دنيا كراكيب، شحاذون ونبلاء، المراكبي، كونشرتو في درب السعادة

صلاح السعدنى صلاح السعدني واعماله

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