دخَّلوك إزاي التليفزيون بالجينز.. يوسف الحسيني يروي موقفا جمعه بـ وائل الإبراشي

أحيا الإعلامي يوسف الحسيني، الذكرى السنوية الأولى لوفاء الإعلامي وائل الإبراشي والذي توفي بعد صراع مع فيروس كورونا.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "أنا بحب وائل الإبراشي جدا".

وأضاف يوسف الحسيني:" في أول يوم ليا في البرنامج، كنت واقف في الاستوديو وكان معايا الإعلامي وائل الإبراشي على التليفون، وكنت أتحدث معه للاطمئنان على صحته ".

وتابع يوسف الحسيني :" ساعتها الإبراشي قال لي دخلوك إزاي التليفزيون بالبنطلون الجينز ده “، مضيفا:”مكانة وائل الإبراشي كبيرة عندي".

وأكمل يوسف الحسيني:"وائل الإبراشي كان بيضحك ويهزر، حتى في فترة مرضه وإصابته بفيروس كورونا ".