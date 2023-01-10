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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. وفاة 17 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون

الجزائر
الجزائر

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، عن إحصائها لـ17 وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في الـ 24 ساعة الماضية، بينهم تسعة بولاية المسيلة .
 

وجاء في بيان الحماية المدنية، أن "الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة تدخلت اليوم الاثنين، على الساعة 21 و32 دقيقة، وسط بلدية بوسعادة، بولاية المسيلة (248 كيلومتر جنوب العاصمة )، بعد حادث اختناق تسعة أشخاص بالغاز في شقة، تتراوح أعمارهم من 50 سنة إلى 04 سنوات ".
 

وأعلنت الحماية المدنية في ساعة متأخرة من يوم الاثنين عن " وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف، شرق البلاد على الساعة العاشرة والنصف ليلا".

وقبلها بساعات أعلنت الحماية المدنية عن وفاة شخصين" بسبب غاز المدينة المتسرب من الأنبوب داخل مسكن عائلي بولاية مستغانم، غرب البلاد ".

الحماية المدنية ولاية سطيف غاز أحادي أكسيد الكربون

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