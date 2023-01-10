نوال الزغبي تتألق بإطلالة شتوية في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة شتوية في الصباح، على شاطئ البحر، وروجت لأحدث اغنياتها أنا مش بتساب بالهاشتاج.

وصدرت أغنية أنا مش بتساب، على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج دان حداد.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جديدة ومختلفة من حيث اللوك والأزياء والفكرة الجديدة التي قدمها المخرج دان حداد.

على صعيد الصوت، جاءت أغنية "انا مش بتساب، باللهجة المصرية، وقدمت خلالها نوال الزغبي النمط الموسيقي الإيقاعي، وجاءت بقالب متجدد من حيث النص الغنائي واللحن السريع والتوزيع الموسيقي.