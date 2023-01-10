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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تتألق بإطلالة شتوية في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة شتوية في الصباح، على شاطئ البحر، وروجت لأحدث اغنياتها أنا مش بتساب بالهاشتاج.

وصدرت أغنية أنا مش بتساب، على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج دان حداد.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جديدة ومختلفة من حيث اللوك والأزياء والفكرة الجديدة التي قدمها المخرج دان حداد.

على صعيد الصوت، جاءت أغنية "انا مش بتساب، باللهجة المصرية، وقدمت خلالها نوال الزغبي النمط الموسيقي الإيقاعي، وجاءت بقالب متجدد من حيث النص الغنائي واللحن السريع والتوزيع الموسيقي.

انستجرام نوال الزغبي أنا مش بتساب اغنية انا مش بتساب

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