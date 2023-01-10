ميدو يكشف دور إسماعيل يوسف في حل أزمة فتوح مع الزمالك

أثنى أحمد حسام ميدو، على إسماعيل يوسف المدرب العام في الجهاز الفني للزمالك مشيرا الي انه لعب دورا كبيرا في حل أزمة أحمد فتوح مع القلعة البيضاء .



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إسماعيل يوسف معلم ووجوده في الجهاز الفني للزمالك مهم"

وأضاف: "إسماعيل يوسف كان له دور كبير في حل أزمة فتوح مع الزمالك"

واختتم: "وجود إسماعيل يوسف سيكون مؤثرا بشكل إيجابي مع الزمالك

حل ازمة فتوح مع رئيس الزمالك

وعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي في حضور إسماعيل يوسف المدرب العام للأبيض تم خلالها تقريب وجهات النظر.

وكان اللاعب غاب عن التدريبات الأخيرة في أعقاب تصريحات رئيس النادي بعد مباراة الداخلية ضد فتوح وعبد الله جمعة.

وشرح اللاعب وجهة نظره لرئيس نادي الزمالك وتم حل الأزمة وسينتظم اللاعب في التدريبات المقبلة للفريق.