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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل الفشنى يكشف عن دوره فى مسلسل رمضان كريم.. خاص

وائل الفشنى
وائل الفشنى

كشف الفنان وائل الفشنى عن عودته إلى التمثيل مجددا بعد تحاربه المحدودة فى السينما. 

وقال وائل الفشنى فى تصريح لصدى البلد: أصور حاليا مسلسل رمضان كريم والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل وأقدم فيه شخصية شيخ المسجد فى الحارة. 

وأضاف وائل الفشنى: سعيد بالتعاون مع كل من صبرى فواز وبيومي فؤاد والمخرج سامح عبد العزيز. 

وائل الفشنى

أعرب الفنان وائل الفشنى عن سعادته بإشادة  وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له فى حفل افتتاح مشروعات قومية فى سوهاج.

وقال وائل الفشنى فى تصريح خاص لصدى البلد : أن تكريم الرئيس لى فخر كبير وحاولنا فى هذا الاحتفال أن نحيى التراث الشعبى وقدمنا أغنية “الصعيد وناسه” والتى لاقت إعجاب الرئيس.

وأضاف وائل الفشنى : "بذلنا مجهود كبير من أجل تقديم هذه الأغنية بالشكل الذى ظهرنا عليه خلال الاحتفالية حيث قمنا بعدة تدريبات عليها مع فرقة الفنون الشعبية.

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لمغني الفلكور الشعبي السوهاجي " وائل الفشني " ، قائلا : " أستعد لتقديم العرض في افتتاح مدينة الثقافة والفنون وبقولك كده عشان إحنا محتاجين ده " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج : محتاجين نحيي تراثنا وفنوننا وتكون فرصة عشان الناس في مصر تشوفكم .. شدوا حيلكم " .

وافتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور طما على النيل بسوهاج، كأحد أهم محاور التنمية.

وائل الفشني المخرج سامح عبد العزيز مسلسل رمضان كريم الفنان وائل الفشني Arts Entertainment

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