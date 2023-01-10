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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات قدمتها 3 مديريات.. توفير فرص عمل للشباب ورعاية للعمالة غير المنتظمة

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بشمال سيناء ،و الفيوم ،ومطروح بشأن ما قدمته  من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر الماضي، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين ،تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم "الأربعاء"، أن التقرير الاول الذى تلقته الوزارة من محمد سالم مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح أن المديرية صرفت 8 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 13 منشأة، و132 منشأة يعمل بها 235 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى ، بالإضافة إلى تشغيل 27 فرصة عمل من ابناء المحافظة .

وفي التقرير الثانى، نوهت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، بأن المديرية استطاعت  خلال الشهر توفير 499 فرصة عمل للشباب منها 7 لذوى الهمم ، والتفتيش على 313 منشاة بنظام الدورى والحملات، وأسفر عن  تحرير 13 محضراً، وعقد 6 ندوات توعية ، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 98 منشأة اسفر عن تحرير 21 محضراً لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن صرف 59 ألف جنيه لـ 38 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً.

وقال عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في التقرير الثالث، انه تم تشغيل  55 شابا، واستخراج 282 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 483 منشأة عمالياً واسفر عن تحرير 22 محضراً، وعمل 8 ندوات للتوعية، والتفتيش على 84 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وأسفر عن تحرير 33 محضراً للمنشآت المخالفة، واستخراج وتجديد 382 ترخيص عمل لأجانب يعملون في المحافظة.

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