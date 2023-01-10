المصريين الأحرار: التحالف الوطني للعمل الأهلي نقلة نوعية لخدمات شمولية

أشادت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب “المصريين الأحرار” ورئيس اللجنة الاقتصادية، بانطلاق باكورة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجاء نتاج تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في العمل الأهلي لخدمة المواطنين.

وقالت «واصل»، في تصريحات صحفية، إن فكرة التحالف الوطنى خطوة في غاية الأهمية منذ عقود عديدة تخلق تنسيقا وتضافرا بين الجمعيات الأهلية، وهو ما يثمر عن خدمات شمولية تخدم المواطن، وحافز مشجع للمزيد من الجمعيات الأهلية والتنموية على الدخول تحت مظلة التحالف.

وأكدت الأمين العام لحزب “المصريين الأحرار”، أن منظمات المجتمع المدنى دورها الأساسي في المجتمعات والدول مساندة ودعم الدولة لتحقيق التنمية، ولا سيما أن دورها فى مصر بات يرنو بذلك الاتجاه، مشيرة إلى أن التحالف يقدم دعما نقديا وقوافل طبية وقوافل ستر وعافية، ونجح في تقديم خدمات واسعة ومباشرة، وبناء وتشييد مدارس ومستشفيات وتوفير فرص عمل.

وأضافت أن منظمات المجتمع المدنى ركيزة أساسية ولها دور بالغ الأهمية في عمليات تحقيق التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ولعل التحالف ولد من رحم وثمار الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلى أن تحقيق التوأمة بين القطاعات الحكومية والخاصة مع العمل الأهلي يساهم بصورة كبيرة في خدمة الوطن، ولا سيما أن المساحة بين الدولة والشارع بها الحكومة والقطاع الخاص والعمل الأهلي، ما يحتاج تقاسم الأدوار والأعمال والتعاون البناء.

كما أشادت «واصل» بخطوات الرئيس لدعم آليات المجتمع المدني، وهو ما جاء جليا في قرار الرئيس السيسي بإعلان عام 2022 عاما لمؤسسات المجتمع المدني، وكانت هذه بمثابة رسالة واضحة من أجل العمل وتشجيع الجمعيات على العمل، حيث إن الجمعيات الأهلية صرفت نحو 14 مليار جنيه، متمثلة في سلع ومنتجات وخدمات للمواطنين، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

واختتمت تصريحاتها قائلة إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أحدث نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي، بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفي جميع المجالات.