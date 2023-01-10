محافظ القاهرة يشهد ورشة عمل حول توطين أهداف التنمية المستدامة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية ورشة العمل التى نظمتها وزارة التخطيط بشأن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المصرية .

شارك فى ورشة العمل محافظو الغربية، وقنا وبورسعيد، والفيوم، ودمياط، ومطروح، والشرقية، والسويس، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر .

وتأتى ورشة العمل في إطار النهج التشاركى الذي تتبعة الدولة المصرية وما يتم من جهود من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الأستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يتسق مع الأجندة الأممية 2030 وفي ضوء الإهتمام الذي تولية الدولة لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي من أجل تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وتهدف الورشة إلي التعريف بعملية التوطين والخطوات التي سوف يتم إتخاذها مع المحافظات لإعداد التقارير الطوعية المحلية والدعم الفني اللازم الذي سوف تقدمة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية حتي تتمكن المحافظات من دمج أهداف التنمية المستدامة في خططها المحلية ورصد التقدم المحرز في تلك الأهداف .

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