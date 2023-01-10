مدافع الفريق يعلن عودته للزمالك وقطع اعارته من سموحة

اقترب محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه من العودة مرة أخرى لنادى الزمالك بعد

لب مسؤلى القلعة البيضاء بقطع إعارته والعودة لصفوف الفريق بعد طلب فيريرا المدير الفني للفريق .

ونشر شبانه ستورى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة من داخل نادي الزمالك .

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جماهير القلعة البيضاء وجاءت التعليقات كالآتي

أحسن مدافع في مصر

عودة حميدة يا نجم مصر

هتبقى أفضل مدافع في مصر قريب

نفسنا نشوفك جمب الونش

أرسل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور خطابًا رسميًا لسموحة في الساعات الماضية للمطالبة بعودة اللاعب محمود شبانة إلى صفوف الفريق في يناير الجاري.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعودة شبانة من الإعارة بسبب النقص الدفاعي في صفوف الزمالك بعد إصابة محمود حمدي الونش وغيابه لفترة طويلة.

وتنص إعارة شبانة لسموحة على أحقية الزمالك في عودة اللاعب وقطع الإعارة حال دفع مبلغ مليون جنيه وهو ما قرر الزمالك القيام به.