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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول زيارة بعد توليه منصبه.. أحمد القاصد يتفقد جامعة المنوفية الأهلية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يتفقد الجامعة الأهلية

تفقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، في زيارته الأولى للجامعة وذلك لمتابعة سير العمل بها، وتفقد ماتم تنفيذه بجميع المنشآت التى تضم ٦ مبانى: مبنيان للعلوم الطبية، ومبنيان للعلوم الهندسية ومبنى المعامل المركزى، والمبنى الإدارى.

استعرض “القاصد”، مع إدارة المهندسين العسكريين، نسبة تنفيذ الأعمال بالجامعة والتى بلغت ٧٠٪ حتى الآن، وما تم تنفيذه بأعمال تنسيق الموقع العام، وأعمال الملاعب، وقاعة المسرح بسعة ٤٠٠ فرد والتى تم الانتهاء من تشطيبها والتجهيزات اللازمة وسيتم افتتاحها قريبا.

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ووجه رئيس جامعة المنوفية، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال استعدادا للبدء فى افتتاح الكليات والبرامج التعليمية الجديدة بالجامعة، والتى تضم مجموعة متميزة مستحدثة من البرامج المميزة التى تؤهل الطالب لسوق العمل وتواكب متطلبات العصر التكنولوجى، وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمضى بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة فى ظل ماتشهده الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقدم وازدهار، وما يوليه الرئيس من دعم كبير لمنظومة التعليم والارتقاء بها على كافة المستويات، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم هاشم، والدكتور تامر غانم منسقى البرامج بالجامعة.

جامعة المنوفية المنوفية جامعة المنوفية الأهلية التنمية المستدامة منظومة التعليم

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