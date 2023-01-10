تاجر مخدرات يجرح نفسه أثناء ضبطه بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر القائمة على ترويجها .

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص، سبق إتهامه فى 23 قضية "إتجار مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل – بلطجة - سرقة " ، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) حال تردده على إحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا ، لترويج المواد المخدرة وضبط بحوزته (59 لفافة لمخدر الهيروين – 10 لفافات تحوى مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

يشار إلى أنه أثناء ضبط المذكور قام بإلتقاط قطعة زجاجية من الأرض وأحدث إصابة بنفسه بجرح قطعى باليد اليسرى إعتراضاً على ضبطه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.