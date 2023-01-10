القبض على طالب لقيامه بحركات استعراضية بسيارة والده بطريق الاسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية والوقوف أعلى السيارة أثناء سيرها بطريق (الإسماعيلية / الزقازيق) الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو صوير معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو وتم التحفظ عليها، وتبين أنها ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبسؤاله أفاد بأن قائد السيارة نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد الإستعراض والتباهى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.