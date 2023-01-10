3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية والصحية، بعض المشروبات التى تعالج الكحة الجافة وهو ما يتسبب فى ألم شديد بالحلق .

مشروبات تعالج الكحة الجافة..

- العسل: يحتوي على خصائص تجعل منه مضادًا للالتهابات، ما يساعد على تقليل التهاب الحلق وتفكيك المُخاط، ويمكن استخدام العسل بإذابته في كوب من الشاي الدافئ أو في كوب من الماء الدافئ مع الليمون.

- النعناع: يُستخدم النعناع بكثرة لعلاج أعراض نزلات البرد، حيث قدرة النعناع على التخفيف من الكحة، وذلك لاحتوائه على المنثول والذي يُعدّ مُضادا للاحتقان .

- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مكوناتٍ تجعل منه مضادًا للالتهابات، لذلك قد يخفف الزنجبيل من أعراض الكحة الجافة، لكن قد يُسبّب شرب الزنجبيل في بعض الحالات حدوث اضطراب في المعدة والشعور بالحرقة .