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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك بدوري الكرة الطائرة

الأهلي
الأهلي

 


حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا شريف الشمرلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في ختام مباريات المرحلة الثانية ببطولة الدوري.

وشهدت المباراة تألق سيف حسن عابد لاعب الزمالك وأحمد سعيد ومحمد عادل دولا لاعبا الأهلي.

وخاض الفارس الأبيض المباراة بدون لاعبين محترفين، حيث رحل عن صفوفه مؤخرًا الكوبي يوسفاني هيرنانديز والإسباني فيينا.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي:

الشوط الأول: 25–23 للأهلي
الشوط الثاني: 25–22 للزمالك
الشوط الثالث: 25–21 للأهلي
الشوط الرابع: 25–20 للأهلي

وكان الأهلي قد تفوق على الزمالك في ذهاب المرحلة الثانية بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بالزمالك.

بتلك النتيجة، أنهى الأهلي مشواره في المرحلة الثانية متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما حل الزمالك ثانيًا برصيد 24 نقطة.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي.

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