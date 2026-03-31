إعلام إسرائيلي: 10 جنود قتلى جنوبي لبنان منذ بدء الحرب

كشف إعلام إسرائيلي عن سقوط 10 جنود قتلى جنوبي لبنان منذ بدء الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في حادث لم تكشف تفاصيله بعد.

وأوضح الجيش في بيان له أنه تم إبلاغ عائلات ثلاثة من القتلى، وهم: النقيب نعام مدموني، والرقيب بن كوهين، والرقيب مكسيم إنتيس، فيما لم يُسمح بعد بنشر اسم الجندي الرابع.





كما أشار البيان إلى إصابة جندي بجروح خطيرة، وآخر من جنود الاحتياط بجروح متوسطة في الحادث نفسه، مشيرا إلى أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.