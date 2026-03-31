الدفاع المدني السعودي: اعتراض وتدمير 10 مسيرات خلال الساعات الماضية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع المدني السعودي، أعلن اعتراض وتدمير 10 مسيرات خلال الساعات الماضية.



وأوضحت الدفاع المدني السعودي،" تعرض ٦ منازل لأضرار بسيطة جراء سقوط شظايا خلال عملية اعتراض مسيرة بمدينة الخرج".



وفي وقت سابق قال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه منطقة الرياض.





و من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء أمس، عن تعامل الدفاعات الجوية في البلاد مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.





وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.