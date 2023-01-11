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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر السابع عشر للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعقد المؤتمر السابع عشر  لقسم  الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يومي ١٢،١١  يناير بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز، ويسبق المؤتمر ورش عمل على هامش المؤتمر يومي التاسع والعاشر من يناير.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور علي الأنور عميد كليه الطب جامعة عين شمس.

ومن المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح لفيف من علماء مصر والتخصص وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني والدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان الأسبق ورئيس القسم ورئيس المؤتمر الدكتورة امال الجنزوري و نائب رئيس المؤتمر الدكتورة شاهيناز فاروق وسكرتير المؤتمر الدكتورة نيفين فودة والدكتورة ايمان توفيق ومقرر المؤتمر الدكتور حسام صلاح و بالاضافة إلي كوكبة من الحضور من جميع الجامعات و مستشفيات مصر، و ايضا حضور الاشقاء من البلاد العربية.

و كعادة المؤتمر و الذي يعتبر منارة للعلم والتخصص وواحدًا من أكبر المؤتمرات التي تقام سنويا في هذا التوقيت من العام  قامت اللجنة المنظمة بدعوة أساتذة التخصص من جميع الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة، بالإضافة إلى دعوة خبراء التخصص من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات.

ويلقي المؤتمر هذا العام الضوء علي كل ما هو جديد في مجال علاج و تشخيص الأمراض الروماتيزمية وأمراض هشاشة العظام، وأيضا كل ما هو جديد في عالم التأهيل في مختلف المجالات بصفه عامة وإلى أصحاب الهمم بصفة خاصة.

ويوجد أيضا جلسات علمية تجمع التخصصات الأخرى من أفرع الطب المختلفة، لتقديم خدمة متكاملة للمريض في ظل التعاون المثمر بين أساتذة الطب في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر ترأس الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اجتماع مجلس إدارة مركز التميز للاستدامة والذي أقيم في كلية الزراعة بحضور النواب الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس إدارة مركز التميز للاستدامة ، و الدكتور أحمد جلال عميد الكلية و الوكلاء الدكتور  ولاء عبدالغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور. هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور  نبيل المدني وكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد الكلية بجولة تفقدية للوقوف علي آخر مستجدات عمليات التطوير بالكلية، وتفقد آخر مستجدات أعمال التطوير للبنية التحتية للكلية وتركيبات الانترلوك ثم زيارة لمزرعة الفاكهة بالكلية وموقع كلية الطب البيطري ثم مشاتل نباتات الزينة بالكلية ثم زيارة أماكن تأدية الطلاب للامتحانات ثم زيارة الصوب الزراعية داخل حرم كلية الزراعة.

المؤتمر السابع عشر لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم كلية الطب جامعة عين شمس ورش عمل الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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