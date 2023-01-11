نجم الأهلي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حل أزمة كهرباء .. تفاصيل

قال رمضان السيد نجم الأهلي السابق، إن من الصعب مشاركة محمود كهربا مع الأهلي المباراة القادمة، حيث من الممكن عدم قيام الاتحاد الدولي غدا بإعلان أي شيء جديد بخصوص أزمة كهربا.

وأكد رمضان السيد خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم، أن محمود كهربا بإمكانه المشاركة بعد مباراة الأهلي والمصري لانتهاء فترة إيقافه التي كانت مدتها 6 شهور .



الاتحاد الدولي يسمح للاعب محمود كهربا بالمشاركة



وأضاف رمضان، أن الاتحاد الدولي يسمح للاعب محمود كهربا بالمشاركة عقب انتهاء فترة الإيقاف التي كانت مدتها 6 شهور، ولكن يجب علي المدير الفني للنادي الأهلي التأكد من جاهزية اللاعب قبل إشراكه مع الفريق .



