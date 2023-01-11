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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتجميل المدينة.. استمرار تنفيذ مبادرة عودة العريش الجميلة

رفع المخلفات والرمال
رفع المخلفات والرمال من شوارع العريش

تواصل محافظة شمال سيناء،  تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة العريش بمشاركة رجال الأعمال من أبناء  المحافظة ، ومؤسسات المجتمع المدني تحت عنوان   "عودة العريش جميلة"  وذلك  برفع أكوام الرمال ومخلفات المباني والرتش من الشوارع في مختلف أحياء  مدينة العريش  تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وبدأ رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى في رفع الرمال من شوارع العريش بمشاركة لوادر وسيارات نقل ثقيل خاصه وسط ترحيب من المواطنين بالقيام بالمبادرة 

وتشمل المبادرة نظافة وتشجير ودهان ارصفة وإنارة اعمدة الانارة وتزيين الشوارع واعادة الشيء لأصله في كافة الطرق داخل مدينة العريش. 

 

زراعة أشجار الزينة

 

وقالت  الدكتورة رضوى سامي مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء أن الجهاز سوف يدعم المبادرة بزراعة اشجار زينه ومثمرة لتجميل شوارع العريش وأحيائها.
 

وأكد  محمد حسن درغام أحد أبناء مدينة العريش ومؤسس المبادرة   على أن هناك  تكاتف الجميع من رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدنى ، ومشاركة الجهاز التنفيذي لرفع أكوام الرمال وإزالة آثار بعد عودة الحياة إلي طبيعتها.
 

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العريش عودة الجميلة مبادرة تجميل

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