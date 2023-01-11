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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق شاب في مشروع ناصر بالبحيرة

غرق شاب في مشروع
غرق شاب في مشروع ناصر بالبحيرة

لقي قبل قليل شاب مصرعه غرقا داخل ترعة مشروع ناصر بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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غرق شاب في مشروع ناصر بالبحيرة 

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة شاب إثر غرقه بترعة ناصر بنطاق دائرة مركز النوبارية وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية غريق مشروع ناصر 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة وتبين أنها لشخص يدعى " "أحمد.ع. ف"، 25 سنة، مقيم النوبارية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

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