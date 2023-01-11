كيفية التقديم بوظائف هيئة قضايا الدولة لخريجى الحقوق والشرطة

يبحث عدد كبير من خريجي الجامعات المختلفة عن كيفية التقديم لوظيفة مندوب مساعد، بهيئة قضايا الدولة، ومعرفة شروط التقديم الصحيحة والاوراق المطلوبه.

ومن جانبها اعلنت هيئة قضايا الدولة، عن قبول طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، للتقدم لوظيفة مندوب مساعد للجنسين الذكور والإناث، إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة



و سيتم تلقى طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث عبر الموقع الإلكترونى للهيئة.

موقع التقديم الالكتروني على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة



وتضمن الإعلان عن الوظيفة، اتاحة التقديم الكترونيا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg ، ذلك خلال الفترة من يوم 28 يناير وحتى يوم 16 فبراير المقبل.

هيئة قضايا الدولة

شروط التقدم على وظيفة مندوب مساعد



حددت هيئة قضايا الدولة عدد من الشروط التى يجب الالتزام بها:

- القبول باختبارات الياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

- توافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

- يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن، بنجاح.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، من تاريخ نشر الإعلان.

- يجب ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة الكترونيا



وواوضحت هيئة قضايا الدولة خطوات التقديم على وظيفة مندوب مساعد بشكل الكترونى وجائت كالتالي:

- ملئ استمارة تسجيل البيانات، بالبيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح وواضح.

- طباعة الاستمارة من خلال الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة

-التقديم من يوم السبت الموافق 18 فبراير، حتى يوم الخميس الموافق 13 مارس.

- متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.