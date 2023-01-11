عودة الحركة لـ المطارات الأمريكية بعد إصلاح العطل التقني

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنتهاء العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، كما سمحت بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

وقالت دارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنه تم العودة تدريجيا لحركة الطيران في المطارات الأمريكية بعد إصلاح العطل التقني.

وأضاف الطيران الفدرالية، أنه تم عودة بعض وظائف نظام إشعارات حركة الطيران للعمل لكن عمل نظام الطيران القومي محدود.

ورصدت بيانات ملاحية لمواقع رصد حركة الطيران، ارتفاع عدد الرحلات التي ألغيت داخل أمريكا وخارجها إلى 673 رحلة، كما ارتفاع عدد الرحلات المتأخرة داخل أمريكا وخارجها إلى 4013 رحلة.

وقد أدى عطل فني ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، الأربعاء، إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل نحو 760 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها، بحسب موقع تتبع الرحلات FlightAware، كما تم إلغاء 90 رحلة أخرى.