هيلعب كام ماتش.. التفاصيل الكاملة لرفع إيقاف كهربا وخطة الزمالك لمعاقبته

أصبح نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، متاحًا للمشاركة مع الفريق الأحمر في المنافسات المحلية والقارية، بعد رفع الفيفا الإيقاف عن اللاعب بموجب خطاب رسمي اليوم.

خطاب الفيفا يحسم الأمور

وتلقى اتحاد كرة القدم تأكيدا من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " بأحقية مشاركة محمود كهربا في المباريات بداية من غدا .

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا جديدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للاستفسار منه عن موقف محمود عبد المنعم كهربا ومدى أحقيته في المشاركة من عدمه.

وكان فيفا أرسل خطابا للجبلاية أكد فيه أن اللاعب موقفه واضح من خلال الخطاب الذي تم إرساله من قبل، لكن الأمر لم يكن واضحا بالشكل الكافي للجبلاية، ليطلب اتحاد الكرة تأكيدًا جديدًا ويتم من خلاله التوضيح برفع العقوبة عن كهربا.

قصة كهربا من البداية

أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بدأت عندما وجه له الاتحاد الدولي عقوبة بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لنادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

وجاءت عقوبة محمود عبد المنعم كهربا ، عقب انتقاله بشكل غير قانوني من نادي الزمالك إلى نادي ألفيش البرتغالي، فيما اعتبره مسؤولو الزمالك هروبًا من النادي.

وحتى الآن لم يدفع كهرباء الغرامة المالية المقررة، مع انتهاء الفترة المحددة لإيقاف اللعب، ليأتي قرار الفيفا بالسماح له أخيرًا.

ماذا ينتوي نادي الزمالك ؟

وبطبيعة الحال سيجدد نادي الزمالك شكواه لدى الفيفا ضد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حيث سينتظر النادي قرارا جديدا من الفيفا غالبًا بالدفع أو تجديد الإيقاف.

وقال مصدر لصدى البلد إن كهربا سيتعرض للإيقاف مرة أخرى خلال الأيام المقبلة حال عدم تسديد الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا لصالح الزمالك والتي تقدر بـ 2.2 مليون دولار .

وأضاف : " الزمالك حال تقدمه بشكوى للفيفا ضد كهربا من جديد سيتم إيقاف اللاعب مرة أخرى خاصة وإنه لم يدفع الغرامة الموقعة عليه " .

كم مباراة سيلعبها كهربا ؟

وخلال تلك الفترة ما بين شكوى الزمالك ورد الفيفا، يستطيع كهربا المشاركة في المباريات.

لكن مشاركة كهربا مع الأهلي في كأس العالم للأندية تظل غير مضمونة، حتى لا يخسر الأهلي مكان في قائمة الفريق ويضطر لعدم إشراكه إذا انتزع الزمالك قرارا جديدًا من الفيفا.