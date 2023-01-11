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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفيش معاه فلوس يعالج ابنه.. شاب ينهي حياته بمنزله في دمياط

الشاب
الشاب

تراكمت عليه الديون، وأصبح غير قادرا على تحمل أعباء المعيشة والانفاق على زوجته واولادة وعلاج،  ابنه المريض ، فقام بإنهاء حياته بشنق نفسه داخل غرفته بمنزله بمنطقه مساكن ابوالعلا بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط.

ترجع وقائع الحادث،  عندما تلقي الرائد أحمد موسي رئيس مباحث فارسكور،  بلاغات يفيد بقيام مواطن يدعى على الصعيدى ٣٨ سنه بإنهاء حياته داخل منزله شنقا .

وعلى الفور انتقلت قوة امنيه لمكان الحادث وتم نقل الجثمان لمستشفي فارسكور وتحرير محضر بالواقعه للعرض على النيابه العامه للتحقيق في الواقعة.

واكدت احد شهود العيان ، أن المتوفي كان يعانى من ازمه ماليه وحسب ما اكدته زوجته أنه تراكمت عليه الديون خاصة أن لديهم طفل مريض ويحتاج للعلاج وعدم قدرته على  توفير مايكفي لمعيشه اولادة فاقدم على شنق نفسة وفؤجئت زوجته بأنه شنق نفسه اليوم داخل غرفته وتم إخطار الشرطه.

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