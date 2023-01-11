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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 ملايين و143 ألف جنيه حصيلة المزاد العلنى لسيارات جمارك القاهرة

أرشيفية
أرشيفية


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أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

وجاءت حصيلة جلسة البيع بالتجزئة العلني كالآتى :
1 - إجراء المزاد على عدد 32 لوط سيارات .
2 - سحب عدد 2 لوط .
3 - البيع النهائى لعدد 21 لوط سيارات .
4 - لم يتم بيع عدد 9 لوط لعدم وجود عطاء . 
5 - بلغت حصيلة البيع النهائية 3 مليون 143 ألف و 710 جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

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