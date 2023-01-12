بدون لحوم.. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار

فطيرة البطاطس بالخضار من الأكلات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تطبيقها في البيت في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار.



مقادير فطيرة البطاطس بالخضار



٤بطاطس مهروسة

(الحشوة)

٢فلفل ألوان مفروم

٢كوب طماطم مفرومة

٢كوب ميكس زيتون مفروم

٢كوب ميكس جبنة شيدر

كوب جبنة موتزاريلا

(للأرضية)

٢كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب زيت

كوب حليب

٣بيض

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

جبنة موتزاريلا

سمسم محمص

حبة البركة



طريقة تحضير فطيرة البطاطس بالخضار



في بولة نضع البطاطس والحشوة ونخلط جيداً ثم في بايركس نضع خليط الأرضية ثم نضع خليط البطاطس والحشوة ونضع الجبن والسمسم وحبة البركة على الوجه ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الحشوة)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً

(لعمل الأرضية)

في بولة نخفق الحليب مع البيض والزيت ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والفلفل الأسود ونضيفهم على خليط الحليب ونخلط جيداً حتى تمام التجانس