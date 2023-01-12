للتخلص من الألم ..نصائح للسيطرة على القولون العصبي

القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، ويشمل أعراضه تقلصات وآلام في أسفل البطن، والانتفاخ والغازات، والإسهال أو الإمساك، كما لا تظهر أعراض شديدة إلا لدى قليل فقط من المصابين بمتلازمة القولون العصبي ويتمكن البعض من السيطرة على الأعراض.

يقول الدكتور إسماعيل الطراد أخصائي امراض الباطنة، القولون وظيفته امتصاص ماتبقى من ماء وشوارد مثل صوديوم بوتاسيوم وكلور و كذلك الغذاء في الطعام وبعدها تتحول البقايا للبراز، و هو وسط لنمو وتكاثر البكتريا النافعة

التي تصنع فيتامين k أو مركبات النافثوكينون اي الميناديون و الميناكينون و الفيلوكينون الهامة للتخثر و تكوين العظام.

وأضاف أخصائي امراض الباطنة، إذا شعرت بتغيرات في مفاجئ في جسمك، يجب زيارة الطبيب وتشمل الأعراض: نقص الوزن، الإسهال ليلاً، نزيف المستقيم

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، القيء مجهول السبب، ألم لا يخف بعد إخراج الريح أو التبرز.

ونصح الدكتور إسماعيل الطراد قائلا يمكن السيطرة على القولون العصبي باتباع عدة نصائح منها تناول كأس ماء قبل كل وجبة فيه ملعقة خل تفاح واوراق النعناع وربع ملعقة عصير ليمون، كما نصح بشرب شاي بابونج صباحاً بدون سكر وتناول ماء المخلل دوماً مع الطعام.

وأضاف يجب تناول اللوز لان غني بالزنك وتناول السبانخ لأن فيه المغنسيوم، كما يجب الابتعاد عن الزيوت التي يغلى فيها أكثر من مرة، كما يجب تناول ربع ملعقة زيت جوز الهند يومياً على الريق، بالإضافة لممارسة الرياضة والابتعاد عن الهموم النفسية وتوقف تناول المشروبات الغازية والقهوة، كما يفضل صيام يوم واحد على الأقل في الأسبوع.

