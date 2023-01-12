أوروبا تشهد تراجعاً في أسعار الغاز

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم، وتغلبت زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، على تأثير توقعات تراجع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المستخدم كوقود للتدفئة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس” فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية بنسبة 5ر5 في المئة متخلية عن مكاسبها المبكرة.

ولم تتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا رغم تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي، في ظل استمرار الطلب الضعيف في آسيا.

وأدى ذلك لتوفير شبكة أمان ضد احتمالات تراجع درجات الحرارة لأقل من المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المقبل في بريطانيا وشمال أوروبا ومناطق من جنوب غرب أوروبا.

وتراجع سعر الغاز النيذرلاندي تسليم الشهر المقبل بنسبة 4 في المئة إلى 30ر67 يورو لكل ميجاوات، بعد ارتفاعه في تعاملات الصباح بنسبة 2ر4 في المئة، وتراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 7ر3 في المئة، كما تراجع سعر الكهرباء الألمانية بنسبة 7ر0 بالمئة.