طارق متولي: تحرك سعر الصرف خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار بالأسواق

قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق، إن تحرك سعر الصرف اليوم خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار بالأسواق.



وأضاف طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء دي إم سي”، على قناة “دي إم سي”،: “ تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار يساهم في توافر العملة فضلا عن مواجهة السوق السوداء”.

وأشار طارق متولي٫ نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق،: “مرونة سعر الصرف يساهم في استقرار أسعار السلع ويضمن عدم التسعير العشوائي”، مؤكدا: “تحرك سعر الصرف يساهم في جذب الاستثمار الآجنبي”.

واسترسل طارق متولي٫ نائب رئيس بنك بلوم مصر الأسبق: “مرونة سعر الصرف يساهم أيضا في السيطرة على أسعار السلع”، مشيرا: “كل شئ حاليا يتم تسعيرة عشوائيا سواء الذهب أو السيارات أو غيرها من المنتجات والسلع٫ ولا يوجد أي تحكم في الأسعار وسيتمر التسعير العشوائي طالما كان هناك سوق سوداء”.

