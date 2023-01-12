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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بخبر عن والدتها.. ابنه نانسي عجرم تشارك في الصحافة المدرسية

صدى البلد

شاركت أيلا، ابنة الفنانة نانسي عجرم، صورة من مشاركتها في نشاط الصحافة المدرسية، بخبر عن والدتها يتضمن انجازاتها وتاريخها الفني، وأحدث أعمالها.

واختارت أيلا والدتها في هذا النشاط المدرسي بتقدير لوالدتها الفنانة نانسي عجرم، وتعبيراً عن حبها لها.

ابنة نانسي عجرم من الصحافة المدرسية

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالاتين مختلفتين، حيث ارتدت فستانا طويلا أتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، واتسم التصميم باللون الأحمر المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انستجرام نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم

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