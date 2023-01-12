الأهلى يطالب الفيفا بخطاب جديد من أجل تأمين مشاركة كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغه برفع الإيقاف عن محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة قام بالاتصال هاتفيا بمسئول الفيفا الذي قام بإرسال الخطاب الخاص بكهربا، للتأكد من مشاركة اللاعب بشكل طبيعي بعد انتهاء الإيقاف".

وأضاف: "انا اتعامل بمهنية وبمعلومات موثقة، وتحدثت بمعلومات موثقة عن ملف كهربا، وأن اللاعب سينتهي ايقافه 11 يناير".

وأكمل شبانة: "كهربا سيلعب حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2023، بعد نهاية العقوبة ضد ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، والغرامة المالية بين الناديين".

وأكد: "لجنة الانضباط ستبحث القضية مجددا، والبعض يردد أخبار أن الزمالك من حقه تقديم شكوى ضد كهربا لمنع مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية وكل طرف يفسر الأمور على طريقته".

وأوضح شبانة: "الأهلي يحتاج إلى ورقة رسمية من اتحاد الكرة بأحقية كهربا في المشاركة بالمباريات، وتم الاستعانة بالمحامي السويسري لحسم الأمور بشكل سريع، لأن الأهلي يريد تأمين موقفه".

الحديدي: كهربا سيكون مؤثرًا في تشكيلة الأهلي.. والنادي يتعاقد مع صفقات للمستقبل

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن إدارة الأهلي على حق في ملف كهربا، خصوصا أنها تريد مشاركته ولكن بأوراق رسمية، بعيدًا عن الأحاديث الودية.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "متشوق لرؤية كهربا في الملعب، وأنا أعرف امكانياته جيدا، وهو لاعب كبير وموهوب، نريد رؤيته في الملعب خلال المرحلة المقبلة، ومن حق كل طرف أن يبحث عن حقوقه القانونية بعيدًا عن أي تجاوزات".

وتابع: "كهربا سيكون مؤثر فنيا في تشكيلة الأهلي، وهو يلعب كجناح يمين أو يسار وكذلك صانع العاب، وكولر مؤمن بقدرات اللاعب ومتمسك باستمراره".

وأضاف: "حسام حسن لاعب الاهلي المعار لسموحة يقدم أداء جيد وسجل هدفين اليوم أمام طلائع الجيش، وسيكون بين هدافي بطولة الدوري خلال الموسم الجاري".

وواصل: "يجب عند التعاقد مع أي لاعب ان يتم الحديث معه وقياس قدراته النفسية، خصوصا أن اللعب للأهلي مختلف، وهو فريق ينافس على كل البطولات".

وزاد: "محمد عبدالمنعم في وجود موسيماني خرج للإعارة، ثم انتقل إلى فيوتشر وتألق وشاهده كيروش، ليعود مجددًا إلى الأهلي".

وأكمل تصريحاته قائلا: "الأهلي يتعاقد مع صفقات مستقبلية، ولاعبين صغار في السن مثل الضاوي وخالد عبدالفتاح وكذلك مصطفى سعد وغيرهم".