عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى يطالب الفيفا بخطاب جديد من أجل تأمين مشاركة كهربا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغه برفع الإيقاف عن محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة قام بالاتصال هاتفيا بمسئول الفيفا الذي قام بإرسال الخطاب الخاص بكهربا، للتأكد من مشاركة اللاعب بشكل طبيعي بعد انتهاء الإيقاف".

وأضاف: "انا اتعامل بمهنية وبمعلومات موثقة، وتحدثت بمعلومات موثقة عن ملف كهربا، وأن اللاعب سينتهي ايقافه 11 يناير".

وأكمل شبانة: "كهربا سيلعب حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2023، بعد نهاية العقوبة ضد ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، والغرامة المالية بين الناديين".

وأكد: "لجنة الانضباط ستبحث القضية مجددا، والبعض يردد أخبار أن الزمالك من حقه تقديم شكوى ضد كهربا لمنع مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية وكل طرف يفسر الأمور على طريقته".

وأوضح شبانة: "الأهلي يحتاج إلى ورقة رسمية من اتحاد الكرة بأحقية كهربا في المشاركة بالمباريات، وتم الاستعانة بالمحامي السويسري لحسم الأمور بشكل سريع، لأن الأهلي يريد تأمين موقفه".

 

الحديدي: كهربا سيكون مؤثرًا في تشكيلة الأهلي.. والنادي يتعاقد مع صفقات للمستقبل

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن إدارة الأهلي على حق في ملف كهربا، خصوصا أنها تريد مشاركته ولكن بأوراق رسمية، بعيدًا عن الأحاديث الودية.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "متشوق لرؤية كهربا في الملعب، وأنا أعرف امكانياته جيدا، وهو لاعب كبير وموهوب، نريد رؤيته في الملعب خلال المرحلة المقبلة، ومن حق كل طرف أن يبحث عن حقوقه القانونية بعيدًا عن أي تجاوزات".

وتابع: "كهربا سيكون مؤثر فنيا في تشكيلة الأهلي، وهو يلعب كجناح يمين أو يسار وكذلك صانع العاب، وكولر مؤمن بقدرات اللاعب ومتمسك باستمراره".

وأضاف: "حسام حسن لاعب الاهلي المعار لسموحة يقدم أداء جيد وسجل هدفين اليوم أمام طلائع الجيش، وسيكون بين هدافي بطولة الدوري خلال الموسم الجاري".

وواصل: "يجب عند التعاقد مع أي لاعب ان يتم الحديث معه وقياس قدراته النفسية، خصوصا أن اللعب للأهلي مختلف، وهو فريق ينافس على كل البطولات".

وزاد: "محمد عبدالمنعم في وجود موسيماني خرج للإعارة، ثم انتقل إلى فيوتشر وتألق وشاهده كيروش، ليعود مجددًا إلى الأهلي".

وأكمل تصريحاته قائلا: "الأهلي يتعاقد مع صفقات مستقبلية، ولاعبين صغار في السن مثل الضاوي وخالد عبدالفتاح وكذلك مصطفى سعد وغيرهم".

كهربا محمود عبدالمنعم كهربا الأهلى الزمالك فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

ترشيحاتنا

خطأ تحكيمي فادح يهدد بإعادة مباراة بيراميدز وفيوتشر.. فيديو

محمد محمود: فضلت الاتحاد السكندري على فيوتشر بسبب محمود علاء.. فيديو

الهلال يتعاقد مع ميسي في نهاية الموسم والنصر يضم راموس رسميا.. فيديو

محمد محمود يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي الزمالك.. فيديو

السعودية .. تعرف على التعديلات الجديدة في قانون الجنسية

الزمالك يرفض استعادة نجم سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

أهمها السمك.. 5 أطعمة تحتوي على فيتامين د

ماذا يفعل قشر الرمان للشعر؟ تعرف على الفوائد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ