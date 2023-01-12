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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يعلن تخفيض أسعار الوقود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الطاقة والنفط في السودان أمس الأربعاء، عن خفض أسعار الوقود وذلك للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر.

وقالت وزارة الطاقة والنفط في السودان في بيان لها: "في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، فقد تقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية (بنزين -جازولين) اعتبارًا من يوم الخميس 12 يناير 2023 من الساعة السابعة صباحًا".

وأضافت الوزارة: "سيكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم على النحو التالي: سعر لتر البنزين (506) جنيه وسعر لتر الجازولين (628) جنيه".

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وتابعت الوزارة: "السعر أعلاه  شاملة رسوم ولاية الخرطوم (8) جنيه على اللتر، وسوف تكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان".

وفي أكتوبر الماضي، كشفت وزارة الطاقة والنفط السودانية، عن تعديل في أسعار الوقود ليصبح لتر البنزين بـ 522 جنيها (92 سنتا) مقابل 700 جنيه سابقا. فيما انخفض سعر الديزل إلى 672 جنيها للتر (1.090 دولار) مقارنة بـ 685 جنيها سابقا.

مراجعة شهرية

ويأتي التعديل، في إطار سياسة مراجعة الأسعار الشهرية، بناء على تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي.

والعام قبل الماضي، أعلنت الحكومة في السودان رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته النفطية.

وعاش السودان عقودا من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية لعدة أشهر.

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عقود مع أرامكو

وفي سبتمبر 2021، أعلنت وزارة الطاقة السودانية، إن السودان يتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية، وقد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.

وأوضحت الوزارة أنَّه قد جرت مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفةً أنَّ شركة "أكوا باور" السعودية تتطلَّع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وقبل ذلك بشهور، كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا حافظ غانم، عن منحة لدعم السودان بمبلغ ملياري دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن مساعيها لإعفاء السودان من ديون تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

 

 

 

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