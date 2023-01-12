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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى يتخذ قرارا ضد فيوتشر نهاية الموسم بسبب عمر كمال

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، أبلغ إدارة ناديه ومدربه علي ماهر برغبته في الانتقال إلى الأهلي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فيوتشر أكد حاجته للاعب وعدم رغبته في الاستغناء عن عمر كمال عبدالواحد، رغم تمسك اللاعب برغبته في الانتقال للنادي الأحمر.

وأضاف عمر كمال عبدالواحد : الأهلي سوف يقوم باسترداد كل اللاعبين المعارين في فيوتشر، سواء سعد الدين سمير أو كريم وليد نيدفيد أو مصطفى البدري، لن يقوم بتجديد إعارتهم، ولن يتم اعارة أي لاعب مستقبلًا لفيوتشر".

وواصل شبانة  : حتى لو الأهلي لا يحتاج إلى أي لاعب، فلن يقوم بإعارته لنادي فيوتشر مجددًا".

وأكمل محمد شبانة: "الأهلي أغلق تمامًا موضوع ضم عمر كمال عبدالواحد، بعد رفض فيوتشر".

وزاد محمد شبانة : "مارسيل كولر المدير الفني وافق في وقت سابق على إعارة محمد مغربي، لكن كثرة الإصابات والغيابات جعلت المدرب يتمسك باللاعب".

وأكد شبانة: "الأهلي لازال في مفاوضات مع مهاجم افريقي يلعب في أوروبا، وهناك أحاديث خرجت من الإعلام التركي عن مفاوضات لضم بورخا ساينز لاعب جيرسون سبور التركي، لكن مسئولي الأهلي نفوا ذلك".

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