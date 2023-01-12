أحمد سامي: الزمالك يرغب في التعاقد مع جون إيبوكا

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه متمسك بالإبقاء على محمد إبراهيم، ولا صحة لما نشر حول طلبه رحيله خلال شهر يناير الجاري، مؤكدًا بأنه لن يتخلى عن اللاعب مطلقًا، وقام النادي بالتجديد معه في وقت سابق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا اريد التحدث كثيرًا، ومحمد إبراهيم من أعمدة فريق سيراميكا كليوباترا، ولابد من تحري الدقة عند نشر تلك الأخبار، ولا أحد يقومه بسؤالنا عن صحة هذه الأخبار، التي تتسبب في إثارة الأزمات والبلبلة، والأخبار الخاطئة أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الماضية".

وأضاف: "جون إيبوكا مهاجم سيراميكا مطلوب في نادي الزمالك، ولديه عروض خارجية في الكويت وليبيا والسعودية، لا أحبس أي لاعب، وحال وصول عرض جيد للنادي فلا أمانع رحيله هو أو أي لاعب، الأمر في النهاية استثمار، وأي نادٍ لابد أن يمتلك البديل".

وواصل: "الأهلي سبق وطلب محمد شكري خلال شهر يناير الجاري، لكن اللاعب سيبقي لنهاية الموسم الجاري، والأهلي إذا أراد أن يستعيده لابد أن يكون بموافقة اللاعب بالإضافة إلى دفع 7 مليون جنيه، واللاعب لم يرفض مطلقا العودة إلى ناديه السابق".

وختم: "الاستثمار جزء من كرة القدم، وطالما هناك عرض مالي جيد للنادي، فلا أمانع رحيل أي لاعب في الفريق وأي مدرب يكون لديه البديل الجاهز".