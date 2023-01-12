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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشري: لم أطلب زياد طارق ورفضت بيع عبد الفتاح للأهلى

صدى البلد

تحدث طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة عن مطالبه من إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال العشري في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي على شاشة القناة الأولى المصرية: "كل ما أطلبه العمل في إطار يغلفه الاحترام، ولا يوجد مدير فني يقبل أن يُفرض عليه طلبات أو صفقات، الإدارة عليها أن تراجع المدير الفني أولا قبل بيع أو التعاقد مع أي لاعب، ورغم هذه الظروف أنا متماسك والفريق متماسك".

وأضاف: "لو المشكلة في طارق العشري والإدارة ترغب في رحيلي لا توجد لدي مشكلة في ذلك، لو شايفيني مش بأدي دوري مشوني، دعموني حتى بالكلمة الطيبة والمساندة، الفريق يحتاج اللمة لصالح نادي سموحة، في الإخفاق يظهر دعم مجلس الإدارة وليس وقت الانتصارات، اللي مصبرني وجود مشروع لنادي سموحة اتفقت عليه مع إدارة النادي".

وعن تألق حسام حسن المعار من النادي الأهلي وإحرازه هدفي الفوز لسموحة أمام طلائع الجيش، قال العشري: "حسام حسن أضاف للفريق بشكل واضح جدا، وقام بدور القائد مع ولديه دوافع كبيرة جدا، لقد وجدنا ضالتنا في حسام حسن وسيقدم الكثير مع نادي سموحة خلال الفترة المقبلة".

-وعن زياد طارق ورحيل خالد عبدالفتاح للأهلي، أوضح: "بصراحة لم أطلب زياد طارق ليس بسبب أنه سيء لكن لأن لدي لاعبين في مكانه، وقلت له لو أثبت نفسك وكنت أفضل من اللاعبين المتواجدين ستأخذ فرصتك لأنه ليس له ذنب فيما حدث" ، واستكمل: "أعاني بعد رحيل خالد عبدالفتاح للأهلي فقد رحل في توقيت صعب وكنت أرفض رحيله، ولم نتعاقد مع البديل".

واختتم تصريحاته بمطالبة مجلس الإدارة بدعم الفريق معنويا والمساندة، قائلا: "لا توجد مشكلة أن أرحل وأنا مش جاي أبني اسمي أنا اتربيت على الاحترام والأخلاق".

سموحة زياد طارق طارق العشري الأهلى المهندس فرج عامر

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