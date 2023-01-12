صحف الكويت: السيسي يوجّه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وتعيين الجنرال فاليري جيراسيموف قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب الخليل

السعودية.. تعديل على نظام منح الجنسية لأبناء المواطنات

"فاجنر" تعلن "تحرير" سوليدار.. وزيلينسكي ينفي

وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق على منطقة آمنة لمحطة زابوريجيا يزداد صعوبة

بتهمة التجسس.. إيران تحكم بإعدام نائب وزير الدفاع السابق

أمريكا تمدد حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب كورونا

تعيين الجنرال فاليري جيراسيموف قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا تتفقان على مبادلة 40 أسير حرب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لتحسين إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، والذي يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن شابا فلسطينيا استشهد أمس الأربعاء، برصاص مستوطن إسرائيلي بعيد إصابته إسرائيليا بجروح في عملية طعن نفذها الأربعاء قرب مستوطنة بالضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

وقالت "القبس" إن السعودية عدلت إحدى مواد نظام الجنسية الذي ينظم منح الجنسية السعودية للأجانب، حيث تم تعديل صلاحيات منحها.

دوليًا، قالت "الراي" إن يفجيني بريجوجين، رئيس شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، أعلن أن مقاتليه تمكنوا من "تحرير" بلدة سوليدار شرق أوكرانيا بالكامل، وقتلوا نحو 500 جندي موال لكييف، فيما سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مزاعم روسية سابقة بالسيطرة على جزء من البلدة، مؤكدا أن "القتال مستمر".

وذكرت "الأنباء" أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف مشرفا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أحدث تغيير بالقيادة العسكرية لموسكو.

وقالت "الفبس" إن مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا قالت بعد اجتماعها مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا، إن موسكو وكييف اتفقتا على مبادلة 40 أسير حرب.

وقالت "الجريدة" إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أعلن التوسط لإبرام اتفاق على إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يزداد صعوبة؛ بسبب مشاركة الجيش في المحادثات.

وأفادت "الوطن" بأن إيران حكمت بالإعدام على مسؤول سابق في وزارة الدفاع، يدعى علي رضا أكبري، ويحمل جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وفي بيان نشرته وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وُصف علي رضا أكبري بأنه "أحد أهم المخترقين للمراكز الحساسة والاستراتيجية في البلاد".

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة الأمريكية مددت حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة كورونا مما يسمح لملايين الأمريكيين بالاستمرار في الحصول على فحوصات ولقاحات وعلاجات بالمجان.