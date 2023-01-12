شركات الطيران الأمريكية تزف خبرًا سارًا للعالم

قالت شركات طيران أمريكية، اليوم الخميس، إنها تتوقع عودة عمليات الطيران إلى طبيعتها اليوم بعد تعطل الملاحة الجوية أمس في الولايات المتحدة.

وكان قد أدى عطل فني ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، أمس الأربعاء، إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل نحو 760 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها، بحسب موقع تتبع الرحلات FlightAware، كما تم إلغاء 90 رحلة أخرى.