ما سبب الفوضى في مطارات الولايات المتحدة؟

قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن عمليات الحركة الجوية عادت لطبيعتها تدريجياً، بعد أن تسبب عطل في الأنظمة في تعطيل آلاف الرحلات صباح الأربعاء. وقال البيت الأبيض إنه "لا يوجد أي دليل على حدوث هجوم إلكتروني في هذا الوقت".

أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 استئناف الرحلات الجوية بعد خلل في نظام الحواسيب أدى إلى تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية، مما سبب فوضى في المطارات عبر البلاد.

الطيران الأمريكي

تعليق الطيران الأمريكي

وقالت إدارة الطيران الاتحادي عبر موقع تويتر إن أول طائرات تقلع بعد تعليق الطيران انطلقت من أتلانتا بولاية جورجيا ومطار نيوآرك بمنطقة نيويورك.

ذكرت إدارة الطيران الاتحادي أنها تحرز تقدما في إصلاح خلل في الحواسيب تسبب في تعليق حركة الطيران الداخلي على مستوى البلاد.

وقالت إن الخلل تسبب في تعطيل النظام الذي يقدم للطيارين والطواقم الأرضية معلومات ضرورية بشأن السلامة وإشعارات بخصوص تعليق الطيران. وقال البيت الأبيض إن سبب العطل لم يتضح بعد.

وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت صباح الأربعاء بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.

وكتبت في بيان أن "هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت شركات الطيران بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".

وإثر إعلان الهيئة الأولي، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق الرحلات الداخلية، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

خلل في نظام الطيران الأمريكي

كتبت المتحدثة باسم البيض الأبيض كارين جان بيير باتت تغريدة قالت فيها "وزير النقل أطلع الرئيس جو بايدن هذا الصباح على الخلل في نظام هيئة الطيران الاتحادية. لايوجد أي دليل على حدوث هجوم إلكتروني في هذا الوقت، ولكن الرئيس أصدر أوامره لوزارة النقل بإجراء تحقيق كامل بشأن أسباب الخلل".

وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت الهيئة على تويتر "العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجيا في كل أنحاء الولايات المتحدة" مشيرة إلى "مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية".

من جانبه قال الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، هناك أزمة طيران في أمريكا نتيجة لأن حجم الطائرات في الولايات المتحدة الامريكية غير طبيعي فهناك آلاف الطائرات تتحرك يومياً وهناك تعداد تقريباً في أي لحظة من لحظات اليوم في سماء أمريكا يتخطى الـ3000 والـ 4000 طائرة.

مهدي عفيفي

مضيفا في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ما حدث هو أن الأجهزة التي تساعد الطيارين وتتحكم في إنزال وصعود الطائرات حدث في برماجياتها خطأ إلكتروني وكان هناك توقعات بأن يكون سايبر أتاك أو هجوم سيبراني، وتأخر الطيران في أمريكا مجرد لحظة يعوق التحرك بشكل كبير ولكن الآن عادت حركة الطيران لطبيعتها وبدأت تتحرك بشكل طبيعي ولكن ما حدث أدى إلى تأخر حوالي 6000 رحلة وإلغاء حوالي 1000 رحلة.