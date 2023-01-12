لماذا علقت أمريكا رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات؟.. فيديو جراف

تعليق الطيران في أمريكا .. علقت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية ، الأربعاء، جميع الرحلات الجوية الداخلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد فشل في نظام كمبيوتر رئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية .

NOTAM

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: إن "نظاما يدعى NOTAM وهو نظام أمريكي خاص بالرحلات الجوية قد فشل، مما دفع الوكالة إلى إصدار أمر بـ تعليق عمليات المغادرة المخطط لها في جميع أنحاء البلاد حتى يتم حل المشكلة".

ويوفر نظام NOTAM للطيارين معلومات تتعلق بظروف الطيران لرحلاتهم، ويعتبر حاسمًا للحركة الجوية.

نشر موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية عالميًا، صورا من الأقمار الصناعية للمجال الجوي الأمريكي.

ولمتابعة المزيد حول تعليق الطيران المدني في أمريكا بسبب عطل في نظام NOTAM .. تابع الفيديو جراف التالي: