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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفسها تبقى هيفاء وهبي.. خناقة على السوشيال ميديا بسبب صور دنيا بطمة

دنيا بطمة وهيفاء
دنيا بطمة وهيفاء وهبي

حالة من الجدل أثارتها الفنانة دنيا بطمة على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بعد طرحها صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة مثيرة جعلت الكثير ينتقدها. 

وانقسم جمهور دنيا على صفحتها إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة فمنهم من قام باتهمها بمحاولتها تقليد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيما قام عدد آخر بالدفاع عنها مؤكدين أن دنيا بطمة لها استايل خاص بها لا تتعمد تقليد أحد من الفنانات.
 

دنيا بطمة تفوز في معركتها مع طليقها محمد الترك
 

تفوقت المغنية المغربية دنيا بطمة على زوجها المنتج اليمني محمد الترك، في معركة الطلاق الأخيرة بعد الخلاف الذي وقع بينهما واتهامها له بخيانتها بعد 10 سنوات من الزواج.

قضت محكمة مغربية بطلاق دنيا بطمة من محمد الترك، ومنحها حق حضانة طفلتيهما "غزل" و"ليلي روز"، بعد فشل محاولات الصلح بينهما. 

دنيا بطمة 

كما وقعت المحكمة حكما على المنتج اليمني محمد الترك بالحبس 3 أشهر واجبة النفاذ، وغرامة 3 آلاف درهم بتهمة التحريض على الفساد، وهو نفس الحكم الذي نالته الفتاة التي اتهم بممارسة الخيانة الزوجية معها. 

وتجاهلت دنيا بطمة التعليق على الخبر، فيما كتب محمد الترك عبر ستوري إنستجرام:" مبروك الجولة الأولى، وباقي جولات كثيرة ونفسي طويل.. شكرا بلدي الثاني". 

 

أزمة دنيا بطمة وطليقها محمد الترك 

اشتعلت أزمة المغنية المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك مرة أخرى، بعد انتشار فيديو جديد له أثار الجدل حول زواجه من أخرى قبل إنهاء إجراءات الطلاق معها في بداية الشهر الجاري. 

وظهر زوج دنيا بطمة السابق وهو يستقبل الضيوف في فيديو عبر إنستجرام، ويقدمون له التبريكات في منزله، دون توضيح سبب هذا الحفل، وأعاد نشر عدد من الفيديوهات التي كتب عليها: "مبروك بو حلا". 

جاء ذلك قبل أيام من جلسة النطق بالحكم في قضية الطلاق التي رفعتها دنيا بطمة للتخلص من زوجها بعدما عادت للإقامة في المغرب. 

واحتفلت المغنية المغربية دنيا بطمة بفوز منتخب بلادها على إسبانيا في كأس العالم، والتأهل إلى دور ربع النهائي لمواجهة البرتغال في مواجهة حاسمة. 

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