محافظ الغربية يستقبل البطل العالمي محمد السيد.. صور

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، البطل العالمي محمد السيد لاعب منتخب مصر في سلاح سيف المبارزة، بحضور الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب، السيد سامي المدير الفني لمنتخب مصر، الدكتور أيمن غنيم المدير الإداري، الدكتور محمود ياسين والدكتورة أماني البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأشاد محافظ الغربية بما حققه اللاعب من إنجازات دولية كان آخرها حصوله على كأس العالم والميدالية الذهبية في الفردي بإيطاليا إلى جانب الميدالية الذهبية للفرق الجماعية بمشاركة أبناء طنطا الثلاثة محمد ياسين، محمود السيد ويوسف شامل.

كما أشاد رحمي بالبطولات التي حققها أبناء الغربية الأربعة في بطولة العالم وجلب الفخر لمصر وللغربية، مؤكداً أن محافظة الغربية لا تتوانى لحظة في تقديم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية.

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