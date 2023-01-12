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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل البطل العالمي محمد السيد.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، البطل العالمي محمد السيد لاعب منتخب مصر في سلاح سيف المبارزة، بحضور الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب، السيد سامي المدير الفني لمنتخب مصر، الدكتور أيمن غنيم المدير الإداري، الدكتور محمود ياسين والدكتورة أماني البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

محافظ الغربية يفتتح ملعبين لكرة القدم بطنطا.. صور

وأشاد محافظ الغربية بما حققه اللاعب من إنجازات دولية كان آخرها حصوله على كأس العالم والميدالية الذهبية في الفردي بإيطاليا إلى جانب الميدالية الذهبية للفرق الجماعية بمشاركة أبناء طنطا الثلاثة محمد ياسين، محمود السيد ويوسف شامل.

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صحة الغربية: الانتهاء من تطوير مستشفى حميات زفتي ودعمه بالتجهيزات الطبية |صور

كما أشاد رحمي بالبطولات التي حققها أبناء الغربية الأربعة في بطولة العالم وجلب الفخر لمصر وللغربية، مؤكداً أن محافظة الغربية لا تتوانى لحظة في تقديم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية.

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الغربية محافظة الغربية كرة القدم منتخب مصر كأس العالم الرياض الدكتور طارق رحمي إيطاليا

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