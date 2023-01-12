عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 12.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

صدى البلد

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1020.4 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15551.47 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 2807.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.06% ليغلق عند مستوى 4234.81 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.70% ليغلق عند مستوى 19086.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3512.79 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى 28.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.304 مليار ورقة منفذة على 348 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

البورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 محدد الأوزان الاسهم الصغيرة والمتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تزايد الطلب.. شعبة الدواجن تكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.. فيديو

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023 |صور

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

إلى الأشواط الإضافية.. برشلونة يتعادل مع بيتيس في السوبر الإسباني

مساعدة من الداخل.. رئيس البرازيل يفجر مفاجأة بشأن اقتحام القصر الرئاسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

ذاكر بينما الآخرون نائمون .. جمال شعبان يوجه رسالة مهمة بسبب الأزمات العالمية

البحر في الشوارع والعربيات غرقت.. 20 صورة تكشف معاناة الإسكندرية

فيديو

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

750 مليون دولار في يوم.. تدفقات نقدية أجنبية ضخمة تنعش القطاع المصرفي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ