أمريكا وإسبانيا وإيطاليا الأبرز.. توقعات بانتعاش السياحة الوافدة لـ مصر الفترة المقبلة

أكد الدكتور وليد البطوطي الخبير السياحي،أن السياحة تمثل رافدا مهما جدا لتخطي الأزمة الحالية، مشيرا إلى أهمية توافر عوامل جذب السياح بأعداد أكبر.

وقال وليد البطوطي، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن محافظة أسوان حاليا تشهد عددا كبيرا من السائحين في الفترات الحالية، مؤكدا أن أبرز السائحين لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا.

إمكانيات سياحية متميزة.

وتابع الخبير السياحي، أن مصر جزء من المنظومة العالمية وتتأثر بما يتأثر به العالم، متوقعا انتعاش السياحة خلال الفترة المقبلة لما تتميز به من إمكانيات سياحية متميزة.