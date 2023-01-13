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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : فيريرا غاضب ويمهد لفكرة الرحيل عن الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك غاضب ويمهد لفكرة الرحيل عن النادي، كما بدأ يتحدث عن تدخلات واتهامات من الإدارة، وأيضا لديه انطباع عن عدم انتظام مسابقة الدوري وأزمات عديدة في المسابقات المحلية، كما أنه مصدوم من مستوى اللاعبين الجدد في الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك بعض اللاعبين من اختياراته الفنية، والبعض الآخر جاء عن طريق الإدارة، والمدرب البرتغالي مصدوم من مستوى العناصر المنضمة حديثا للزمالك".

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وأضاف شبانة: " فيريرا مصدوم من تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، كما أن هناك العديد من الأزمات داخل صفوف الفريق، وهو ما جعل هناك تأثير سلبي".

وأكمل: "البعض نقل تمهيد فيريرا في الرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة".

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