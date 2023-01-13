مجدي أفشة يشارك جمهوره تفاصيل إصابته .. ونجله يتعرض لأزمة صحية وينقل للمستشفى

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بصورة من المستشفى.. مجدي أفشة يشارك جمهوره تفاصيل إصابته: خلصت 20 غرزة

حرص محمد مجدي أفشة علي طمآنة جمهورة علي حالته الصحية بعد تعرض لإصابة دامية بعد تدخل قوي مع حارس النادي المصري محمود جاد فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة ليتدخل الجهاز الطبي للأهلي على أثرها للملعب لعلاج اللاعب .

نجل أفشة يتعرض لأزمة صحية وينقل للمستشفى

تعرض نجل محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي لوعكة صحية ونقل على إثرها للمستشفى.

وفاء عامر ناعية والد ريم البارودي : ربنا يصبرك على قدر حبك له

نعت الفنانة وفاء عامر والد ريم البارودي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشرت وفاء عامر صورة ل ريم البارودي برفقة ووالدها وعلقت قائلة : والد الفنان ريم البارودي في ذمة الله يارب يصبرك يا ريم علي قدر حبك له وحبة ليك الفاتحة.

إطلالة ناعمة لـ ريم مصطفى عبر انستجرام

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".