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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد حظر دام عامين| قرار عودة ترامب يثير الجدل داخل فيسبوك.. تفاصيل

ترامب وفيسبوك
ترامب وفيسبوك

تستعد شركة ميتا Meta الأمريكية، الشركة الأم لمنصة فيسبوك Facebook، للإعلان عن أحد القرارات الأكثر أهمية في تاريخ الشركة، وهي خطوة تاريخية ستشكل سابقة للخطاب عبر الإنترنت، ويمكن أن تؤثر على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وبحسب ما ذكرته شبكة "cnn"، يثير قرار شركة "ميتا" الجديد، القلق حول ما إذا كان ينبغي السماح للرئيس السابق دونالد ترامب، بالعودة لاستخدام حساباته على موقعي فيسبوك وإنستجرام.

 

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هل ينبغي السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة لـ فيسبوك وإنستجرام

ووفقا لشخص مطلع على المداولات، يتم في الوقت الحالي مناقشة القرار من قبل مجموعة عمل داخلية تم تشكيلها خصيصا من قبل الشركة، وصرح المتحدث باسم "ميتا" آندي ستون، لشبكة "CNN" يوم الأربعاء الماضي، أنه من المقرر الإعلان عن قرار عودة ترامب خلال الأسابيع المقبلة.

ويشار إلى أن فيسبوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، حظر حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب"، في أعقاب هجوم 6 يناير من عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث اعتبر المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا، وكذلك العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، إجراء الحظر أمرا ضروريا، معتقدين أن ترامب يمكن أن يستخدم منصاته على الإنترنت للتحريض على مزيد من العنف في البلاد.

ولكن القرار الذي مره عليه عامين الآن، من جانب شركات مثل فيسبوك ونظيرتها تويتر، أثار قلق الكثيرين من دعاة حرية التعبير وغيرهم من قادة العالم، الذين كانوا قلقين بشأن هذا القرار، حيث وصف مكتب المستشارة الألمانية آنذاك "أنجيلا ميركل" قرار الحظر بأنه "إشكالي"، ووصفه زعيم المعارضة الروسي "أليكسي نافالني" بأنه "عمل من أعمال الرقابة".

وفي الوقت الحالي، وبعد مرور عامين على قرار الحظر، تفكر شركة "ميتا" في إعادة الحسابات المحظورة لـ ترامب، على فيسبوك وإنستجرام، وفي الوقت نفسه ، تأتي هذه المجادلات بعد أقل من شهرين من استعادة تويتر حساب ترامب الرسمي على منصتها، ولكن نية "ميتا" إعادة تقييم القرار تسبق انعكاس تويتر.

وقالت فيسبوك في البداية إن قرار حظر ترامب سيكون إلى أجل غير مسمى، ولكن بعد مشاورات عامة ومداولات مع الخبراء، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي في شهر يونيو 2021، أنه سيتم إعادة تقييم حظر ترامب في يناير 2023، بعد عامين من القرار الأولي.

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