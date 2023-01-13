عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يقبل قدم والدته.. ويعلق: حياتي

حسن شاكوش
حسن شاكوش

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، صورة برفقه والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر حسن شاكوش عبر خاصية “الاستوري”، وهو يقبل قدم والدته، وعلق علي الصورة كاتبًا: “حياتي”.

شاهد| حسن شاكوش يشارك صورة برفقه عماد متعب.. ويعلق: حبيبي

حسن شاكوش: أتمنى الغناء مع هيفاء وهبي

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

مطرب المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش والدة حسن شاكوش اخبار حسن شاكوش صور حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

موضوعات متعلقة

ببدلة بيضاء.. جينفير لوبيز تتألق في أحدث جلسة تصوير

داخل سيارتها.. ياسمين صبري تخطف القلوب بإطلالتها.. شاهد

جابر الكوماندا.. أحمد العوضي بكواليس ضرب نار في رمضان 2023

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية بمحيط إغلاق امتداد محور 26 يوليو بسبب المونوريل.. تعرف عليها

عنق الزجاجة.. مصر في مواجهة صعبة أمام كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

بعد نوة الفيضة الكبرى.. حقيقة تعطيل الدراسة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة

تهدد 3 مليار طفل.. الأزهر يرصد القصة الكاملة لخطر الألعاب الإلكترونية

لأصحاب المصانع والمزارع.. دعم من الحكومة بفائدة 11%| تفاصيل

يشتركان فى الكبد والأمعاء.. مستشفى سعودي ينجح فى فصل توأم عراقي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ