حسن شاكوش يقبل قدم والدته.. ويعلق: حياتي

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، صورة برفقه والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر حسن شاكوش عبر خاصية “الاستوري”، وهو يقبل قدم والدته، وعلق علي الصورة كاتبًا: “حياتي”.

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.