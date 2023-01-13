معبد حتشبسوت يشهد انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر

من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي لمدينة الأقصر،انطلقت، صباح اليوم ، الدورة الثلاثون من ماراثون مصر الدولى، بمشاركة نحو ٥٢٠ عداءً من أكثر من (20) دولة من بينها مصر، وهولندا، كندا، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وبولندا، والصين، والبرازيل، وأمريكا، وأيرلندا، وأستراليا، وسويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، والأردن، والسعودية.

كما شارك في الماراثون عدد من العدائين كبار السن مما يؤكد علي جاهزية المقصد المصري لسياحة كبار السن.

وجاء انطلاق هذه الدورة تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، والاتحاد المصري لألعاب القوى، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ممثلاً عن وزارة السياحة والآثار، وممثلين عن مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، وتنظيم شركة event sport.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة للماراثون تأتي في ضوء اهتمام الهيئة بالترويج لمنتج السياحة الرياضية وذلك في اطار الاستراتيجية الترويجية للهيئة والتي تهتم بإلقاء الضوء علي تنوع المنتج السياحي المصري الذي يدمج بين الحضارة والمعاصرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتج السياحة الرياضية يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تلقى اهتماماً من وزارة السياحة والآثار حيث أنها تساهم في جذب مختلف الشرائح من السائحين ولاسيما الشباب.



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